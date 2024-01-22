Телемост мужества: как в Петербурге готовятся отметить 80-летие снятия блокады Ленинграда

В преддверии этого события организовали телемост с непосредственными свидетелями событий тех дней.

В России готовятся отметить одну из самых знаменательных дат в истории нашей страны — 80-летие окончания блокады Ленинграда. В преддверии этого события в Петербурге организовали телемост с непосредственными свидетелями событий тех дней.

Многих из них жизнь разбросала по разным уголкам планеты. Но память о трагических днях собирает у мониторов не только переживших жестокие дни, но и их потомков. Корреспондент «Известий» Василий Михеев о преемственности поколений, которую невозможно разорвать.

В любви к Санкт-Петербургу признается Серхио Салуэнья — обращается из Испании. Ленинград стал для него родным перед самой блокадой. Вместе с другими детьми республиканцев, бежавшими от фашистского режима в СССР, оказался в пушкинском детдоме. Накануне годовщины освобождения любимого города — он участник большого телемоста.

«20 лет подряд ездил из Испании каждый раз останавливайся в пушкине… Подъезжали к детскому дому и у меня слезы, слезы. Каждый день взявшись за руки нас водили в екатерининский парк. Один раз нас повели в екатерининский дворец. Нам показали янтарную комнату», — рассказывает житель блокадного Ленинграда.

Испанские ленинградцы, в живых до сих пор несколько десятков человек, скучают по любимому городу и при первой возможности вернулись уже в Санкт-Петербург.

«Они пели вовсю наши русские песни. Я говорю –мы не знаем слов, мы забыли эти слова. Вспоминаешь –не все помнишь. А они помнят все слова», — рассказала Ирина Зимнева.

Ирина в числе почетных гостей все того же телемоста мужества — своего рода ежегодной переклички блокадников со всей планеты.

Телемост мужества в Петербурге только с виду немногочисленный. На самом деле сейчас виртуально в этом зале десятки человек из Бишкека, из Гомеля, даже из Испании, из Хельсинки. И всех их объединила памятная дата».

В этом же списке — Мадрид, Дублин, Берлин, Леон. С каждым годом очевидцев страшных дней блокады все меньше. Но их воспоминания бережно хранят их дети.

Валентина Стебулянина, одна из тех, кто выжил в блокадном Ленинграде, но знает о нем только из рассказов мамы, потому что родилась зимой 1941-го, в самое тяжелое время.

«Никакого конечно грудного молока не было — это естественно. Но мама говорила, что была корочка хлеба, обмотанная в марлю и вот, вместо соски», — рассказывала она.

Блокадный хлеб — те печально известные 125 граммов — до сих пор для этих людей нечто святое. И тогда, вспоминают, истощенный организм ничего другого подчас не принимал. Валентин Богданов несколько раз за блокаду переболел дизентерией. От этой же болезни ушла из жизни его мать. Ушла у него на руках.

Тот голос матери Валентин Иванович помнит, как наяву, до сих пор. 80-я годовщина снятия блокады — дата столь же радостная, сколь и грустная. За каждой сохраненной жизнью в осажденном городе часто десятки отданных. За прорванным кольцом и потом освобождением Ленинграда — миллионы тех, кто умер от голода или пал под вражескими пулями.