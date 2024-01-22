Его имя было у всех на устах, известным режиссером восхищался весь Советский Союз. Однако и осуждали тоже немало.

Фильмы режиссера Эльдара Рязанова — «Берегись автомобиля», «Гусарская Баллада», » Ирония судьбы», » Служебный роман» разбирали на цитаты. И только самые близкие знали, что за его успехом стоит тихая, скромная, почти никому неизвестная женщина.

В Зою Фомину Эльдар влюбился еще студентом. Она училась с ним на одном курсе и была старше на три года. Яркого, харизматичного одногруппника девушка бесцеремонно игнорировала. Уж больно молод. И все же он сумел обратить на себя ее внимание и добиться взаимности.

После окончания института их разлучили — отправили на практику в разные города, и тогда на помощь влюбленным пришла почта. Оба писали красивые письма, полные искренних чувств. Через год они поженились. И вскоре стали родителями дочери Ольги.

Зоя была женой, коллегой и самым беспощадным его критиком. Режиссер всегда прислушивался к ней, обращался за советом. Именно она настояла, чтобы муж согласился снимать «Карнавальную ночь». Ведь ему сюжет показался легкомысленным и глупым, но он послушал ее. Смог нащупать пульс фильма и снял шедевр на все времена.

Когда появилась возможность выезжать за границу, он всегда привозил своим девчонкам самые красивые вещи. Угадывал с размером, цветом. В его командировочных чемоданах под оборками женских кофточек прятались томики книг, которые издавали только за границей: Солженицын, Замятин, Оруэлл.

Каждый год семья отдыхала на море, обожала Пицунду. Зимой он учил дочь кататься на лыжах и коньках. Так прошло почти 25 лет. Как говорится, ничто не предвещало беды.

Нина работала редактором на «Мосфильме» и тоже была счастлива в браке с режиссером Владимиром Скуйбиным, пока он серьезно не заболел. В 1963 году его не стало, и ей показалось, что выключили свет. Жить стало незачем. Спасала только работа.

Как раз тогда ее пригласили работать к Рязанову на съемки «Берегись автомобиля». Она обрадовалась — его фильмы ей нравились. Она хохотала, читая сценарий, и делала для себя пометки на полях. А потом случилось чудо — завязался роман.

Эти двое будто ждали друг друга всю жизнь. Говорили и не могли наговориться. Встречались после съемок и продолжали разговаривать. Нина подбрасывала идеи сцен, реплик и с радостным удивлением наблюдала на следующий день, как Рязанов легко и непринужденно вставляет их в фильм.

Довольно скоро съемочная команда начала замечать неладное. Режиссер порхал по коридорам «Мосфильма» и вопреки обыкновению был благодушен.

Чувство скрыть не удалось. Эльдар Александрович поговорил с женой и решил остаться с ней. Все-таки у них была дочь. Нина стерпела и приняла предложение жить в тени.

Долгих десять лет она была его другом, любовницей, соратницей, пока, наконец, Рязанов не принял сознательного решения: надо уходить из семьи. Они развелись, но смогли остаться в дружеских отношениях. Он писал ей в то время:

Уходить от тебя — словно сдирать кожу.

С Ниной они отправились в ЗАГС, когда ей было 49, а ему 51 год. 15 лет они были вместе. Свое плохое самочувствие она списывала на возрастные изменения, все-таки уже далеко за 60. Рязанов настоял обратиться к врачам. Оказалась онкология.

Он боролся за ее жизнь, и сделал для нее больше, чем было возможно, но болезнь быстро прогрессировала. Остановить ее было невозможно.

Когда он овдовел, пришла депрессия. От ежедневной темной тоски спасла его давняя знакомая журналистка — Эмма Абайдуллина. Она тоже недавно похоронила мужа, им было о чем поговорить. Рязанов представил ее обществу, когда не прошло и года после ухода Нины.

Многие были в шоке — как же так? Ну откуда им было знать, что она помогла ему жить, дышать, творить. Хотя фильмы этого периода, многих поклонников потом привели в недоумение — «Привет, дуралеи!», «Старые клячи», «Андерсен, или жизнь без любви»…

Когда ему говорили неприятное, он обижался и мог не разговаривать годами. В конце концов, критиков рядом с ним не осталось. Но Рязанова любили и помнили за великолепные фильмы, снятые в лучший период его жизни.

С Эммой они прожили вместе больше 20 лет. Когда Эльдара Александровича не стало, многие ее осудили — она не выполнила его последнюю просьбу: похоронить его вместе с Ниной Скуйбиной.

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