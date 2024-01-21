Скрывал свою жену от матери: почему актер Юрий Богатырев умер всего в 41 год

После смерти его квартира оказалась разграблена «друзьями».

Юрий Богатырев стал знаменитым благодаря роли в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Он был одним из самых известных, успешных и богатых актеров, но так и не ощутил признания своего таланта. Актер отчаянно нуждался в похвале и мог расплакаться как ребенок от нанесенной ему обиды.

Всю жизнь он оставался мечтателем и альтруистом, и многие пользовались его добротой, а он никому ни в чем не отказывал. В 1988 году Богатырев получил звание народного артиста РСФСР, а через год его не стало.

Путь в актеры и начало карьеры

Родился будущий актер 2 марта 1947 года в Риге в семье советского офицера. Школьные годы Юрия прошли уже в Красногорске. Отец мечтал, что сын пойдет по его стопам, но мальчик не выдержал пребывания в Нахимовском училище, где его обижали и били другие курсанты.

С детства он проявлял большой интерес к искусству, а став старше поступил в художественное училище и принимал участие в постановках кукольного театра-студии, где также обеспечивал художественное оформление спектаклей. Во взрослой жизни он не бросал живопись и часто рисовал шаржи и портреты своих друзей-актеров.

Он успешно поступил в Щукинское училище и после его окончания пошел работать в известный театр «Современник». Оттуда он уволился спустя шесть лет, подчинившись просьбам Олега Ефремова, и стал актером МХАТа, но, к сожалению, интересные роли он там получал редко, что сильно его огорчало.

А соратники по цеху завидовали его успехам в кино и строили ему козни. Частенько у него просили денег взаймы и не возвращали, а он стеснялся потребовать их обратно и молча обижался.

Его слава началась с приключенческой картины «Свой среди чужих, чужой среди своих», где он играл чекиста Шилова. В жизни Богатырев был добрым и мягким человеком и ему трудно было в роли жесткого персонажа.

Особенно тяжело далась ему сцена, где ему пришлось ударить героя Александра Кайдановского, ведь он никогда не дрался и понятия не имел, как это делается. Потом Юрий сотрудничал с Михалковым еще несколько раз.

Позже он проявил свое мастерство в роли Михаила Ромашова — негодяя из фильма «Два капитана». Его игра так понравилась Вениамину Каверину — автору одноименного романа, что он заявил, что Юрий превзошел Евгения Лебедева — исполнителя этой роли в первой экранизации книги.

Личная жизнь

Богатырев вызывал интерес у женщин, но сам не искал близости с ними. Он восхищался женщинами и испытывал к ним скорее платонические чувства. Только однажды он решился на брак. Он женился на Надежде Серой — своей соседке по общежитию, тоже актрисе.

Она была старше его на несколько лет и имела девятилетнюю дочь от первого мужа. Надежда первая пошла на контакт, увидев Юрия в печальном настроении, и их объединили душевные разговоры и общая бытовая неустроенность.

Юрий сделал ей предложение за столом на одной из вечеринок. Поначалу она подумала, что это шутка, но потом приняла его слова всерьез и ответила согласием. Они не сильно афишировали свою свадьбу, пригласив только самых близких друзей.

По просьбе Надежды, которая считала себя недостойной такого знаменитого артиста, о свадьбе не сообщили и матери Богатырева. Но супруги так и не построили полноценную семью, проживая в соседних комнатах, и фактически их брак продлился всего три года. Как признавалась потом Надежда, она действительно полюбила Юрия, но их любовь была похожа на дружбу.

В 1988 году Богатырев наконец получил свою собственную квартиру и предлагал Надежде, чтобы она переехала к нему, но она отказалась, желая сначала получить собственную крышу над головой и не представляя как они уживутся на одной территории.

К тому же она переживала за дочь, которая любила своего отца. Супруги так и продолжали жить на расстоянии, иногда встречаясь и созваниваясь, но не разводились.

Богатырев часто устраивал гулянки со своими новыми друзьями-актерами, которые приходили к нему и днем, и ночью. Несмотря на проявленное ему внимание Богатырев чувствовал себя очень несчастным, потому что он отличался от других мужчин.

Он радовался общению и пытался забыть о своих проблемах за бутылкой. Но это не помогало ему избавиться от чувства вины и одиночества. Его здоровье стало ухудшаться, и на сцену он выходил постоянно с высоким давлением.

Единственным лучиком света в его жизни стала Кларисса Столярова — переводчица с немецкого, которую он встретил на репетициях под руководством иностранного режиссера. Она любила его и заботилась, и он хотел с ней начать новую жизнь. Но судьба распорядилась по-другому.

Уход актера

В январе 1989 года Богатырев получил большой гонорар за игру в фильме «Очи черные» и позже он пригласил своих новых друзей отпраздновать это событие у себя дома. В ходе праздника ему стало плохо и друзья вызвали скорую помощь.

Врач сделал актеру инъекцию, но препарат оказался несовместимым со спиртным и с лекарствами от депрессии, которые он принимал. Его сердце остановилось.

После случившегося сразу приехала его двоюродная сестра и обнаружила, что квартира разграблена: его так называемые друзья унесли деньги, книги, одежду и кортик, доставшийся Богатыреву от отца.

Жена Надежда только через два дня узнала о том, что Юрия больше нет и сразу примчалась к нему домой. Его мать была в полном изумлении, когда узнала, что Юрий был женат и теперь придется делить имущество. Но Надежда отказалась от своих прав, а на память взяла лишь один его рисунок.

Актер готовился к своей первой выставке картин, которая должна была состояться через несколько дней, но судьба лишила его жизни. Ему был 41 год.

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