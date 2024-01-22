Невиданная щедрость: как магазины с помощью скидок обманывают покупателей

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 87 0

Каждый становился жертвой маркетологов, сам того не понимая — как перестать попадать на их «удочку»?

Невиданная щедрость: как магазины с помощью скидок обманывают покупателей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Очень часто в магазинах можно встретить различные акции, специальные предложения и разноцветные ценники, которые призваны привлечь внимание покупателей. Наивный посетитель может подумать, что подобное создается для его выгоды.

Однако на самом деле с помощью таких уловок владельцы точек лишь увеличивают собственный доход. Издание utro.ru разобрало все самые популярные схемы обмана покупателей.

Скидки до 80%

Этим способом магазины часто рекламируют сезонные распродажи. Потенциальный клиент видит заманчивую скидку и надеется купить товар за бесценок, а на самом деле попадается на «удочку» маркетологов.

Уловка кроется в предлоге «до», который означает, что скидка может быть любой вплоть до 80%, однако она не обязана быть такой большой. Также перед началом таких скидок цену часто намеренно завышают, чтобы цена с дисконтом не сильно отличалась от реальной стоимости товара, а иногда и превышала ее.

Акция 1+1

Часто в магазине можно увидеть ценник, который предлагает купить два товара и заплатить за второй лишь половину его стоимости. Казалось бы, что может быть лучше, однако тут кроется сразу два подвоха.

Первый — это реальная цена товара. Закупочная стоимость любой вещи всегда меньше той цены, по которой он будет продаваться.

Порой наценка может достигать 100%, делая вещь в два раза дороже ее реальной стоимости. В таком случае, покупая две вещи по цене полутора, вы все равно оставляете магазин в выгодном положении, так как даже с такой скидкой товар вам обошелся намного дороже, чем магазину при закупке у производителя.

А второй подвох в том, чтобы продать вам еще один товар. Задумайтесь, сколько лишних вещей или продуктов вы покупали, гонясь за мнимой выгодой.

Третий товар в подарок

Тут работает точно такая же схема, как и в предыдущем случае. Например, если в магазине вы видите акцию с бесплатным третьим товаром — значит, его себестоимость настолько мала, что, заплатив всего за две вещи, вы перекроете стоимость трех и оставите магазин в выигрыше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой мошеннической схеме через СБП.

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