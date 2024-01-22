Россиян предупредили о новой мошеннической схеме через СБП

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Ирина Волк: в РФ появилась новая схема обмана при покупке через СБП

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме через СБП

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Аферисты с каждым разом становятся все изощреннее и хитрее. Но если предупрежден, значит вооружен.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь аферисты пытаются завладеть чужими деньгами, когда человек намерен приобрести какой-либо товар, пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Суть обмана такова: человек интересуется дорогим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на приобретение его. После этого ему звонят или пишут в мессенджере аферисты. Они представляются сотрудниками того магазина и сообщают, что товар есть на складе, его даже возможно купить по акции, но только если расплатиться за него через СБП по QR-коду.

Если человек соглашается, мошенники присылают ему ссылку для перечисления денег, после чего средства списываются со счета. Товар человеку ожидать не стоит.

Чтобы избежать обмана, следует общаться со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях. Также не стоит переходить по неизвестным ссылкам, которые завлекают скидками и подарками, сохранять для оплаты в личных кабинетах кредитные карты и карты с овердрафтом. Лучше всего для оплаты товаров на маркетплейсах завести отдельную банковскую карту, на которую перед покупкой вносить определенную сумму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенникам удалось продать россиянину чужой автомобиль.

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