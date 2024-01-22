Следователи СК ходатайствуют об аресте Блиновской

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 115 0

Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег.

Следователи СК ходатайствуют об аресте Блиновской

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Следователи СК ходатайствуют об аресте Блиновской. В связи с неоднократными нарушениями избранной ранее меры пресечения в виде домашнего ареста, ее просят заключить под стражу, как сообщает Следственный комитет России. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег.

В данный момент главное управление СК РФ расследует уголовное дело против Елены Блиновской. По информации от ведомства, блогер использовала нелегальную схему дробления бизнеса, с помощью которой занижала свои доходы и не выплачивала в полном объеме налоги.

Сейчас ей предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Блиновская сколотила состояние. Известная инфоцыганка умудрялась зарабатывать деньги даже под домашним арестом.

Когда Блиновская уже сидела в полиции на допросе, на ее странице в соцсети появилось интригующее приглашение всего за 1000 рублей «узнать все».

Люди, заплатившие за эксклюзив, а их оказалось пять тысяч, были перенаправлены в закрытый Телеграм-чат, где 3 мая появилось сообщение о том, что Блиновская повышает цены на свои марафоны, но они счастливчики, получат скидку в две тысячи рублей.

-9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
«Была круглой отличницей»: Анна Калашникова боялась поведения одноклассников
15:52
Растит патриотов и инвесторов: как Стас Михайлов воспитывает своих дочерей
15:48
Земля на ладони: РОС позволит России стать лидером «космического многополярного мира»
15:37
«Я сойду с ума»: что певицу Валерию не устраивает в муже Иосифе Пригожине
15:28
Путин назначил Андрея Емельянова заместителем главы Россотрудничества
15:25
«Болезненный компромисс»: в Словакии призвали Украину отдать часть территорий

Сейчас читают

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал
Ошибки нет: дата 20.02.14 на медали «За возвращение Крыма» — правильная
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
«Каждый сможет создавать музыку»: участники группы Joy боятся конкуренции с ИИ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса