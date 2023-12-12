Известная инфоцыганка умудряется зарабатывать деньги даже под домашним арестом.

В последнее время королева инфоцыган Елена Блиновская стала одной из самых обсуждаемых персон в российском шоу-бизнесе. Задолжав государству налогов на 918 миллионов рублей, она сначала угодила в СИЗО, а потом отправилась под домашний арест. Однако это не помешало предприимчивой дамочке заработать из воздуха еще пять миллионов.

Когда Блиновская уже сидела в полиции на допросе, на ее странице в соцсети появилось интригующее приглашение всего за 1000 рублей «узнать все».

Люди, заплатившие за эксклюзив, а их оказалось пять тысяч, были перенаправлены в закрытый Телеграм-чат, где 3 мая появилось сообщение о том, что Блиновская повышает цены на свои марафоны, но они счастливчики, получат скидку в две тысячи рублей.

Таким образом инфоцыганка не напрягаясь заработала на доверчивых соотечественниках еще пять миллионов рублей. Так кто же она эта Елена Блиновская, которой люди так охотно отдают свои деньги?

Елена Блиновская (девичья фамилия Останина) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино, в обычной семье. Ее отец работал водителем, мама бухгалтером. Когда девочка немного подросла, вся семья перебралась в Ярославль.

Там Елена не очень успешно окончила школу, но все же поступила в Ярославский университет, на экономический факультет. Правда в процессе обучения стало понятно, что экономика не для нее. Поэтому после окончания вуза девушка не захотела работать по профессии и занялась саморазвитием, параллельно открыв в Ярославле небольшой свадебный салон.

Она изучала психологию, посещала курсы личностного роста и делилась познаниями в соцсетях со своими подписчиками пока не поняла, что на этой теме можно отлично заработать.

Таким образом появились марафоны желаний, на которых Блиновская не давала ни какой полезной информации, зато использовала психологические практики и тренинги. Билеты на них стоили от 4,5 до 300 тысяч рублей.

Буквально за несколько лет Елена Блиновская смогла из провинциальной бизнес-леди превратиться в миллиардершу, вместе с семьей перебраться в Москву и стать одной из самых заметных персон в российском шоу-бизнесе.

Несмотря на то, что марафоны желаний не приносили людям никакой практической пользы, Блиновская без зазрения совести продолжала собирать огромные залы и зарабатывать миллионы.

Так в 2022 году инфоцыганка в Москве собрала аудиторию в 13 тысяч человек (при стоимости билетов от 5 до 30 тысяч рублей) и стоя на сцене промолчала полтора часа. После чего всем присутствующим в зале подарили носки.

Это «представление» она назвала «психотерапевтическим шоу» и заверила зрителей, что положительные перемены в их жизни и богатство вскоре появятся, нужно только немного подождать.

В другой раз Блиновская предложила участникам марафона загадать сумму, с которой они готовы безболезненно расстаться, а потом попросила перевести эти деньги на свой счет. Притом предупредила, не жульничать, иначе Вселенная накажет.

Кстати, в прошлом году на свой 40-летний юбилей часть денег Блиновская получила от интернет-пользователей. Она не стесняясь попросила подписчиков переводить любые сумму на свой счет и за час получила на карту миллион.

Что касается празднования самого дня рождения, то оно стало самым громким событием года. Ведь на Алтае она собрала не только своих друзей, но и звезд первой величины, среди которых даже был Филипп Киркоров. И все они за огромный гонорар развлекали именинницу и пели ей дифирамбы. На праздник Блиновская потратила 120 миллионов рублей, а прейскурант выложила в сеть.

Блиновская вообще любит хвастаться красивой жизнью. На ее странице в соцсети можно увидеть яркие картинки из путешествий, ресторанов и светских мероприятий, на которых она до недавних пор была самым желанным гостем.

Правда сейчас Елене приходится сидеть под домашним арестом в своем роскошном особняке, расположенном в подмосковном элитном поселке «Миллениум парк». А вот избежать тюрьмы ей наверняка удастся. Юристы считают, что серьезных оснований для заключения Блиновской под стражу нет. Зато муж Елены — Алексей Блиновский вряд ли избежит наказания.

Что касается личной жизни Блиновской, то в 26 лет она вышла замуж за ярославского бизнесмена Алексея Блиновского и родила ему четверых детей. Ее старшему сыну сейчас 14 лет, младшей дочери три года.

Некоторое время назад появились слухи, что супруг изменяет Елене, однако удачливая бизнесвумен отрицает эту информацию.

«Оу, оу, даже я, оказывается, знаю точно. Вот за что люблю свою публичность — узнаю все первая. Передам мужу привет!» — написала она по этому поводу в своем блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Блиновская погасила 1,5 миллиарда долга за неделю.