Зеленский издал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»
Эту информацию начали распространять издания Незалежной.
Фото: www.globallookpress.com / Eric Lalmand/Belga News Agency
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Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Эту информацию сообщает местное издание.
«Сегодня мною подписан указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», — процитировали слова Зеленского журналисты.
По его словам, данный документ носит туманную цель «возвращения правды об историческом прошлом ради украинского будущего». Однако о какой именно «правде» заявляет Зеленский, пока неясно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США требуют от Зеленского убрать неугодных им украинских чиновников. Почему Белый дом недоволен командой президента Незалежной?
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