США требуют от Зеленского убрать неугодных им украинских чиновников

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 72 0

Почему Белый дом недоволен командой президента Незалежной?

США требуют от Зеленского убрать неугодных им украинских чиновников

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

США выдвинули Зеленскому новое требование. С таким заявлением выступил Сергей Нарышкин — директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, Белый дом намерен заставить президента Незалежной уволить ряд чиновников. Нарышкин добавил, что эти люди утратили доверие заокеанских «партнеров».

«В „черном списке“ — десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского», — отметил Нарышкин.

Он подчеркнул, что у США есть мощный инструмент давления. В случае отказа администрация Байдена опубликует коррупционное досье на украинских чиновников.

Нарышкин уверен, что теперь править Украиной будут ставленники Запада. Таким образом, Запад намерен укреплять вассальную зависимость. К примеру, на посту премьер-министра страны Вашингтон видит посла Украины в США Оксану Макарову, которая в свое время училась в Университете Индианы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказал в поставках Украине оружия

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз разработал новый план помощи Украине. Незалежной могут передать свыше 20 миллиардов долларов.

-9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
«Была круглой отличницей»: Анна Калашникова боялась поведения одноклассников
15:52
Растит патриотов и инвесторов: как Стас Михайлов воспитывает своих дочерей
15:48
Земля на ладони: РОС позволит России стать лидером «космического многополярного мира»
15:37
«Я сойду с ума»: что певицу Валерию не устраивает в муже Иосифе Пригожине
15:28
Путин назначил Андрея Емельянова заместителем главы Россотрудничества
15:25
«Болезненный компромисс»: в Словакии призвали Украину отдать часть территорий

Сейчас читают

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал
Ошибки нет: дата 20.02.14 на медали «За возвращение Крыма» — правильная
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
«Каждый сможет создавать музыку»: участники группы Joy боятся конкуренции с ИИ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса