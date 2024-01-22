«Болезненный компромисс»: в Словакии призвали Украину отдать часть территорий

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 30 0

Премьер Словакии: ради прекращения конфликта Украине придется идти на компромисс

«Болезненный компромисс»: в Словакии призвали Украину отдать часть территорий

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Роберт Фицо также назвал Незалежную государством, находящимся под «абсолютным влиянием США».

Для прекращения вооруженного конфликта Украине потребуется отказаться от части территорий, вошедших в состав РФ, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом он сообщил в беседе с RTVS.

По словам словацкого политика, ради решения всех «разногласий» страны должны найти определенный компромисс, который в итоге может оказаться неутешительным.

«Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. И чего они [власти Укпаины— Прим. ред.] ждут? Что россияне покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально», — сказал Роберт Фицо.

Он также назвал Украину государством, находящимся под «абсолютным влиянием США».

Россия продолжает специальную военную операцию. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказал в поставках Украине оружия.

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«Болезненный компромисс»: в Словакии призвали Украину отдать часть территорий

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