Молодая и жгучая: 97-летнего Зацепина заметили с юной пассией

Стоит ли ждать скорой свадьбы?

Судя по всему, знаменитый композитор Александр Зацепин решил пополнить «клуб» возрастных мужчин с молодыми женами. Так, 97-летний артист пошел по стопам Евгения Петросяна и Ивана Краско, ведь рядом с ним все чаще стали замечать женщину азиатской внешности.

Она, как сообщает издание utro.ru, как минимум в два раза моложе знаменитости. По данным очевидцев, таинственная незнакомка обращается к Зацепину на «ты», помогает ему в быту, а также сопровождает при публичных выступлениях.

Со стороны их отношения выглядят очень теплыми и доверительными. За свою долгую жизнь Зацепин был женат четыре раза, а последний раз овдовел в 2014 году.

С тех пор новостей про личную жизнь знаменитого композитора было немного. Однако, возможно, уже скоро поклонников ждут новые радостные подробности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Бебуришвили подвергся атаке одиноких девушек после свадьбы.