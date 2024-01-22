«Интимные фото шлют»: Бебуришвили подвергся атаке одиноких девушек после свадьбы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 316 0

Комик Бебуришвили после свадьбы стал получать интимные фото от девушек

«Интимные фото шлют»: Бебуришвили подвергся атаке одиноких девушек после свадьбы

Фото: Telegram / Андрей Бебуришвили / beburprime

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Комик удивлен, что после бракосочетания стал намного популярнее.

Стендап-комик Андрей Бебуришвили, женившийся в прошлом году, удивился, когда представительницы прекрасного пола резко изменили к нему отношение. В шоу, которое ведет Павел Воля, он признался, что надев обручальное кольцо на безымянный палец, стал получать интимные фото в социальных сетях.

«Когда не был женат, я был не нужен никому! „Ну и дядька, гуляй“. Только женился, выложили фото со свадьбы красивой — и все присылают фото интимные. Не знаю, почему женщины так делают», — шокировано рассказал юморист.

Одной из версий такого поведения Бебуришвили назвал то, что женщины, возможно, мечтают оказаться на месте его супруги и желают его отбить.

«Но ничего не получится, увы. Очень дорогая свадьба была, нет», — отрезал он.

К слову, свадьба Бебуришвили и его избранницы Марии — основательницы книжного клуба из Петербурга — прошла в июне. На кадрах с торжества было видно, что невеста находилась на последних сроках беременности. Гостями на празднике стали коллеги жениха — известные комики Тамби Масаев, Илья Макаров, Гураам Амарян, Игорь Джабраилов и Александр Ваш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ангелина Вовк поведала о романе с Лионом Измайловым.

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