Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе СССР

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 199 0

Олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР Поливода умер в 76 лет

Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе СССР

Фото: Ун Да-син Вячеслав / ТАСС

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Ему было 76 лет.

Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Советский спортсмен известен тем, что в составе сборной СССР стал победителем легендарного финала Олимпиады в Мюнхене 1972 года, в котором сборная Советского Союза одолела команду США со счетом 51:50. В этот период спортсмен пережил серьезный приступ.

На основе событий неподражаемого матча с легендарным броском Александра Белова в 2017 году был снят всеми известный фильм «Движение вверх».

Также в составе сборной СССР Поливода на Олимпиаде 1968 года завоевал бронзовую медаль. Годом ранее сборная СССР выиграла чемпионат мира, а Анатолий Поливода был признан самым ценным игроком турнира. И это еще не все победы знаменитой сборной. Советская команда трижды побеждала на чемпионатах Европы.

Успешный баскетболист был вынужден завершить карьеру из-за синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта (врожденное преждевременное возбуждение миокарда желудочков). После баскетболист получил высшее образование и более десяти лет проработал в Киевском университете им. Тараса Шевченко на кафедре физвоспитания.

Причина смерти спортсмена не уточняется.

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