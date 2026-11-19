На 63-м году жизни умер работавший над фильмом «Бумер» Иван Лебедев
Всего дней назад он давал мастер-класс по монтажу студентам.
Фото: Telegram/Любовь Аркус/lyubovarkus
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На 63-м году жизни скончался режиссёр монтажа фильма «Бумер» Иван Лебедев. О случившемся сообщила режиссёр и преподаватель, в мастерской которой Лебедев несколько дней назад проводил мастер-класс для студентов.
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