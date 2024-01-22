В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал человек

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 146 0

ВСУ нанесли удар по мирным жителям в селе Репьяховка.

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал человек

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель после атаки украинских боевиков по людям. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

«В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель — у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил чиновник.

Также при чудовищной атаке боевиков были повреждены машина и фасад коттеджа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН. Тема заседания сегодняшнего Совета безопасности организации — чудовищный удар ВСУ по Донецку.

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