В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал человек

ВСУ нанесли удар по мирным жителям в селе Репьяховка.
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель после атаки украинских боевиков по людям. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.
«В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель — у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил чиновник.
Также при чудовищной атаке боевиков были повреждены машина и фасад коттеджа.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН. Тема заседания сегодняшнего Совета безопасности организации — чудовищный удар ВСУ по Донецку.
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