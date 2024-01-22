Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 93 0

Тема заседания сегодняшнего Совета безопасности организации — чудовищный удар ВСУ по Донецку.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Тема заседания Совета безопасности ООН — чудовищный удар ВСУ по Донецку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Известно, что на заседании также поднимется вопрос о поставках оружия киевскому режиму и о том, насколько они правомерны после обстрела мирных жителей в выходной день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Момент прибытия министра на видео запечатлел корреспондент «Известий».

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