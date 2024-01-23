«Что будет с ней теперь?» — Кушанашвили обеспокоился состоянием Кудрявцевой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 84 0

Кушанашвили обеспокоился состоянием Кудрявцевой после ее разрыва с мужем

«Что будет с ней теперь?» — Кушанашвили обеспокоился состоянием Кудрявцевой

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

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Звезда отмечает, что понимает всю глубину ситуации.

Журналист Отар Кушанашвили всерьез обеспокоен самочувствием телеведущей Леры Кудрявцевой, которая сообщила о проблемах в семье. Отмечается, что 11 лет назад он был желанным гостем на ее свадьбе с хоккеистом Игорем Макаровым и сейчас осознает всю глубину ситуации.

«Это очень большая проблема! Вы же знаете, что меня тоже не минула чаща сия… Осуждать я не берусь. Но Лера — моя ровесница, и она как никто заслуживает счастья… Что будет с ней теперь? Вот что меня беспокоит», — высказался журналист в своем YouTube-шоу «КАКОВО?!».

При этом Кушанашвили не стал осуждать хоккеиста, ведь сам когда-то столкнулся с проблемой и знает, каково родным пытаться спасти человека и вернуть к привычной жизни.

Кудрявцева недавно объявила, что уходит от Макарова. Комментариев знаменитость давать не стала — лишь коротко и емко отметила, что «алкоголь — зло».

А на днях знаменитость огорошила публику признанием — она вернулась к мужу и пытается спасти его. Звезда буквально бьется за молодого мужа.

Сообщила о проблемах в семье знаменитость лишь для того, чтобы Макаров услышал мнение других. Вероятно, Кудрявцева хотела и напугать мужа расставанием, чтобы он убедился в серьезности ее намерений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто помог побороть тягу к алкоголю звезде 1990-х Александру Айвазову.

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