Певец Александр Айвазов рассказал, кто помог ему побороть тягу к алкоголю

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 2 601 0

Александр Айвазов рассказал, что жена помогла ему избавиться от тяги к алкоголю

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Как музыканту удалось справиться с пагубной привычкой?

Российский певец и композитор Александр Айвазов признался, что побороть тягу к алкоголю ему помогла жена. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на дискотеке «Суперстар!».

По словам Александра Айвазова, сейчас он старается ограничивать количество спиртного. А если все-таки и употребляет алкоголь, то старается сделать так, чтобы отдых не мешал профессиональной деятельности в частности и жизни в целом.

На вопрос, можно ли сказать, что побороть пагубную привычку ему помогла супруга, артист ответил утвердительно.

«Да, конечно, конечно», — согласился Айвазов, отметив, что его супруга Ирина является также его директором.

Поп-певец и композитор Александр Айвазов покорил эстраду в начале 1990-х благодаря таким хитам как «Лилии» и «Бабочка-Луна». С женой Ириной они поженились в 2008 году, возлюбленная младше артиста на десять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про семь звездных семей, распавшихся из-за алкоголя.

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Певец Александр Айвазов рассказал, кто помог ему побороть тягу к алкоголю

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