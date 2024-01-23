«Он стонал от боли»: какая болезнь причиняла дикие страдания Андрею Миронову

Артист на экране был ярким и эксцентричным, однако немногие знали, что в те моменты он испытывал мучения.

Народный артист РСФСР Андрей Миронов с легкостью мог перевоплотиться в элегантных мошенников и обаятельных жуликов — каждая его роль была яркой и эксцентричной. Поэтому зритель и представить себе не мог, что внутри звезду буквально разрывает из-за серьезной болезни.

Актер Владимир Долинский рассказал изданию aif.ru, что у Миронова был сильнейший фурункулез, который доставлял тому дикую боль. Но артист не жалел себя, однажды понял коллега, когда зашел к нему в гримерку и увидел окровавленную сорочку.

«На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулез, он стонал от боли… Но через пять минут шел играть второй акт, и ни один человек в зале не мог представить, с каким трудом ему дается успех. Такой энергетики и такого страстного желания порадовать, удивить зрителя я ни у кого больше не видел», — вспомнил Долинский.

При этом Миронов был очень ранимым. Он болезненно относился к критике, ему всегда было важно узнать мнение окружающих о себе.

«Он мог терять в эти минуты свое потрясающее чувство юмора, которое ему было присуще. Ну а что, он был не эталоном, это не Иисус Христос, у него были свои слабости, свои сильные стороны, как у любого художника», — резюмировал актер.

Миронов умер в 1987 году. Внезапно на гастролях в Риге ему стало плохо прямо на сцене во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Актер тогда едва не потерял сознание. Увидев это, коллега и друг Александр Ширвиндт помог ему уйти со сцены.

В больнице, куда экстренно доставили артиста, выяснилось, что у него лопнул сосуд, а также произошло кровоизлияние в мозг. А через два дня после госпитализации, 16 августа 1987 года, Миронов умер.

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