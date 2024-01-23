Вплоть до проблем с сердцем: к чему может привести неправильная чистка зубов

Здоровье зубов влияет на состояние всего организма, предупредила стоматолог Ирина Серегина.

Неправильная чистка зубов может нанести серьезный вред всему организму, предупредила врач-стоматолог Ирина Серегина. В беседе с Газета.ру она назвала последствия нерегулярного ухода за полостью рта.

Так, если неправильно чистить зубы, возможно появление зубного камня. А он, в свою очередь, является причиной заболеваний десен, таких как гингивит и пародонтит. Кроме того, при нерегулярном уходе за полостью рта организм начинает выделять кислоты, разрушающие эмаль и провоцирующие образование кариеса.

Также высок риск заболеваний внутренних органов. К примеру, связанные с желудочно-кишечным трактом и сердцем. Чтобы избежать всех этих последствий для организма, следует чистить зубы не менее двух раз в день — утром и вечером после прием пищи. Длительность — две-три минуты. Помимо зубов следует чистить и язык, и слизистые поверхности щек.

«Не стоит забывать про дополнительные средства гигиены полости рта, такие как зубная нить, межзубные ершики, ирригатор для полости рта. Помимо домашнего ухода необходимо каждые полгода проходить профессиональную гигиену у стоматолога, который поможет убрать зубные отложения, не поддающиеся домашней чистке, а также проведет профилактику образования налета», — посоветовала специалист.

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