Врач объяснил, почему появляется страх перед лечением зубов.

Несмотря на то, что уровень обслуживания в стоматологических кабинетах значительно вырос за последние годы, а лечение стало комфортным и почти безболезненным, многие люди до ужаса боятся зубных врачей. Как рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru стоматолог-хирург Арам Давидян, докторам очень часто приходится видеть запущенные недуги пациентов — люди не обращаются к специалистам из-за непреодолимого страха, а в итоге получают множество проблем.

Причиной страха может быть что угодно, все люди разные, но травматичный опыт посещения зубного врача в детстве — самая распространенная ситуация. На той же позиции находится боязнь болт. У этого тревожного расстройства есть официальное название — алгофобия. У людей вызывает тревогу не только пребывание в моменте, то есть действующий болевой синдром, даже мысли о возможности испытать его выводят из равновесия. И они всеми способами избегают риска оказаться в такой ситуации.

«Фобии — это плохо, вы прекрасно это сами понимаете. В современном мире поход к стоматологу не имеет ничего общего с тем, к чему вы привыкли, о чем вы наслышаны. На самом деле в настоящий момент если идти к стоматологу, то это приятное, если не сказать больше, мероприятие», — заявил Давидян.

Сегодня посещение зубного врача — это как визит в салон красоты. В любом городе есть частные клиники: можно прийти, осмотреться, познакомиться с доктором и только потом, почувствовав себя спокойнее, согласиться на лечение. К хорошему сервису стремятся и государственные больницы, где можно и врача выбрать, и получить качественную помощь. Медицинское оснащение, культура общения с пациентами, обстановка — вы можете выбирать по душе.

«Я призываю всех вас избавиться от страха, потому что стоматологи не страшные люди, не коварные, не рвачи какие-то… Измените свое отношение в этом вопросе, и вы почувствуете и увидите, какие стоматологи на самом деле», — говорит врач.

Как отметил Арам Давидян, доктор и пациент способны влиять на болевые ощущения во время и после лечения, для комфорта больного придумано множество обезболивающих и анестезирующих препаратов. Даже если вмешательство серьезное, проблема боли решается в медучреждениях по щелчку пальцев.

«В настоящее время никакая манипуляция в стоматологии не сопряжена с усилением болей или с болями вообще», — настаивает эксперт.

Пришло время решить, что вы хотите получить — полный рот гнили из-за запущенного кариеса или белоснежную здоровую улыбку. Кроме того, зубные болезни без должного лечения не проходят сами собой, дальше только хуже. Поэтому следить за состоянием полости рта необходимо, как и регулярное посещение стоматологического кабинета. Что вам действительно нужно — помощь специалистов по борьбе с фобиями и поддержка близких.

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