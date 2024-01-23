РЖД изменит правила перевозки животных после инцидента с котом Твиксом

Проводницу, которая высадила кота Твикса из поезда, отстранили от работы на время служебной проверки. История гибели животного вызвала огромный резонанс и сегодня дошла до Госдумы.

Там провели круглый стол, посвященный перевозке питомцев, на котором выступили в том числе и представители РЖД. Чтобы избежать подобных случаев в дальнейшем, перевозчик намерен внести изменения в правила транспортировки.

«Мы действительно планируем персонифицировать перевозку животных для того, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет», — рассказал заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

Все данные о животных сотрудник сможет увидеть в мобильном устройстве. Еще на вокзалах появятся зоны для обслуживания пассажиров с питомцами.

Трехлетний котик Твикс был выброшен проводницей поезда Екатеринбург — Санкт-Петерубруг на станции в Кирове 11 января. После усиленных поисков животное было найдено мертвым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наказание грозит проводнице, выбросившей Твикса из поезда.