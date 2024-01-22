Реальный срок: какое наказание грозит проводнице, выбросившей Твикса из поезда

Душещипательная история приобрела общественный резонанс, а значит виновные ответственности избежать не смогут.

Трагичная история Твикса не оставила равнодушным никого — 11 января на станции в Кирове трехлетний котик был выброшен проводницей на мороз с поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург. После усиленных поисков животное было найдено мертвым. В деталях и обстоятельствах произошедшего попыталось разобраться издание KP.RU

Где находился хозяин

Хозяевами котика является молодая семейная пара с ребенком. Переезжая в Петербург, они не смогли взять Твикса с собой сразу — котик заболел. Отчим одного из хозяев собирался привезти его чуть позже. Билет на животного уже был куплен, как и переноска. Когда домашний питомец отправился в путешествие, проводницы не могли не заметить его в вагоне.

Хозяин Эдгар рассказал, что во время поездки отчим уснул и закрыл Твикса в переноске. Проснувшись, он не увидел его на месте. Видимо пушистый друг смог выбраться, предположил попутчик кота.

Отчим незамедлительно отправился его искать, но услышал от проводницы, что питомец выбежал в Кирове. Она предложила поискать его своими силами. Имя проводницы Эдгару не назвали, но по его информации, это женщина в возрасте, у которой даже есть дети.

Коллеги о проводнице

Коллеги считают, что виновная сотрудница обязана была знать о пассажирах с животными. Проводник должен проверить наличие животных через систему идентификации и обслуживания пассажиров (СИОП). И, в любом случае, при нахождении неопознанного кота в поезде нужно опросить всех пассажиров без исключения. Если хозяин и так не найдется, следует обратиться к начальнику поезда за дальнейшими инструкциями. А пока вопрос не разрешится, животное нужно держать в купе.

Коллеги считают, что проводница могла испугаться ответственности или выговора начальства.

Уголовное разбирательство

Хозяин подал заявление в полицию на следующий день после пропажи кота. Там провели проверку по статье 330 УК РФ «Самоуправство», но не нашли ничего криминального:

«Мне сказали, что я могу пойти и подать на проводницу в суд. Оценить ущерб в гражданском иске. Это решение я буду обжаловать в прокуратуре», — заявил Эдгар.

Но теперь, когда Твикс погиб, и трагедия приобрела общественный резонанс, и решение могут пересмотреть.

«В случае с Твиксом я вижу, что у проводницы был косвенный умысел. Ну не мог взрослый человек, квалифицированный сотрудник, не осознавать тех общественно-опасных последствий, которые могут наступить. Полиции нужно еще раз провести проверку и опросить не только женщину, но и пассажиров вагона, чтобы понять, есть ли состав статьи 245 УК РФ. Но здесь, скорее, я вижу наличие состава преступления по статье статью 330 УК РФ о самоуправстве», — уверяет юрист и зоозащитник Светлана Зиберт.

Проводнице может грозить арест до шести месяцев, если в ее действиях увидят самоуправство. Но за жестокое обращение с животными ей может грозить реальный срок — до трех лет колонии.

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