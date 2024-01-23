Елене Блиновской разрешили в СИЗО ежедневные прогулки и пользование библиотекой

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 42 0

Елена Блиновская содержится в карантинной камере в СИЗО

Елене Блиновской разрешили в СИЗО ежедневные прогулки и пользование библиотекой

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Блогер содержится в карантинной камере, рассчитанной на 20 человек.

Елене Блиновской разрешили в СИЗО ежедневные прогулки и пользование библиотекой, как и всем остальным заключенным. Блогер содержится в карантинной камере, рассчитанной на 20 человек. Об этом сообщил правозащитник Иван Мельников в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что после соблюдения карантинных мер «королева марафонов» будет помещена в обычную камеру. Во временной сейчас у нее есть доступ к холодильнику, телевизору и чайнику.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему «королеву марафонов» отправили в СИЗО. Как прошло очередное заседание суда по делу блогера?

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