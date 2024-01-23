Слезам Блиновской не верят: почему «королеву марафонов» отправили в СИЗО

Эфирная новость 80 0

Блиновской по совокупности обвинений грозит 16 лет колоний

Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Задержание Елены Блиновской

Как прошло очередное заседание суда по делу блогера?

Но сначала — о неожиданном повороте в деле «королевы марафонов». Елену Блиновскую заковали в наручники прямо в зале суда.

Все из-за того, что она нарушила одно из требований домашнего ареста и во время громкой новогодней вечеринки встречалась со свидетельницей по своему же делу.

Но, возможно, тут есть место для целого ряда факторов — долг в полтора миллиарда, по нашим данным, до сих пор не выплачен, а блогерше предъявили новое обвинение, по которому светит до 16 лет тюрьмы. Корреспондент «Известий» Елена Хмура расскажет, в чем дело, и почему слезы Блиновской в суде не помогут.

Ранее 5-tv.ru писал, что долг Блиновской перед ФНС перевалил за 1,4 миллиарда рублей. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег.

В данный момент ГУ СК России расследует уголовное дело против Блиновской. По версии следствия, блогер использовала нелегальную схему дробления бизнеса, с помощью которой занижала свои доходы и не выплачивала в полном объеме налоги.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
28 дек
Блиновская требует признать незаконным решение ФНС
4 дек
Откуда деньги? Как Блиновская погасила 1,5 миллиарда долга за неделю
30 нояб
Приговор Елены Блиновской: как марафоны желаний привели к скамье подсудимых
6 нояб
Когда и зачем? Адвокат ответила на слухи о «бегстве» Блиновской из-под домашнего ареста
24 окт
Суд продлил домашний арест Блиновской еще на три месяца
24 окт
Следствие просит продлить домашний арест Блиновской еще на три месяца
26 сент
ФНС разблокировала банковские счета Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов
20 сент
Адвокат Елены Блиновской заявила о взломе ее Telegram-канала мошенниками
10 сент
Блиновская отпросилась из-под домашнего ареста и проголосовала на выборах
29 авг
Не на что содержать детей: как живут Блиновские после ареста счетов
-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.97
-0.62 95.89
-0.49
Нужен правильный подход: как воспитывать детей по знаку зодиака

Последние новости

7:55
Последняя нить: как Дорога жизни спасла миллионы людей в блокаду Ленинграда
7:39
Точно ментально здоровый? Байден прилюдно перепутал своих же министров
7:28
Это надолго: Петербург оказался во власти снежного циклона
7:14
«Не ступала нога ни одного артиста»: Джигурда рассказал о поездках в зону СВО
7:05
В Эстонии пожаловались на появление «русского» батальона
7:04
Огород круглый год: что можно легко вырастить на подоконнике в квартире

Сейчас читают

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал
Ошибки нет: дата 20.02.14 на медали «За возвращение Крыма» — правильная
Темные лошадки: кто может потеснить Трампа и Байдена в гонке за кресло президента США
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса