Грузовик с 60 тоннами газа взорвался в Монголии

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Алексей Панков
Алексей Панков 26 0

Что известно о пострадавших и жертвах в результате инцидента?

Грузовик с 60 тоннами газа взорвался в Монголии

Фото: www.globallookpress.com / H. Mohammad

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Грузовик, перевозивший 60 тонн газа, взорвался в монгольском Улан-Баторе. Об этом сообщает издание news.mn.

Отмечается, что полиция оперативно перекрыла улицу, а прибывшие на место медики и пожарные оказали помощь пострадавшим и приступили к ликвидации возгорания.

В результате ЧП погибли трое сотрудников службы спасения, а также двое гражданских лиц. Также более десяти местных жителей были доставлены в больницы с отравлением от токсичных веществ.

Однако, по неофициальным данным, общее число жертв достигло шести. Кроме того, сгорело 20 транспортных средств.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на заводе Миноборонпрома Азербаджана в 100 километрах от Баку прогремел взрыв. В результате ЧП пострадало три человека, на место оперативно прибыло несколько карет скорой помощи.

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