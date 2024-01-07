Четыре человека пострадали при взрыве в кальянной Домодедово — фото с места
Четыре человека пострадали при взрыве в кальянной в Домодедово
Фото: Silas Stein / ТАСС
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На месте работает полиция.
Четыре человека пострадали при взрыве в кальянной на улице Гагарина в Домодедово в Московской области. Об этом стало известно 5-tv.ru, фото с места событий делимся ниже.
На месте работает полиция. По нашим данным, взорвался предмет, внешне напоминающий гранату. Известно, что 28-летний мужчина, находящийся в кальянной в тот момент, получил серьезные травмы шеи и головы, в данный момент ему оказывается медицинская помощь.
Все подробности случившегося выясняются.
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