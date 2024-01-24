Зенитную установку ВСУ уничтожили на правом берегу Днепра
Беспилотник-камикадзе незаметно подлетел к цели и поразил ее.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Российские десантники уничтожили зенитную установку ВСУ в Херсонской области. Бойцы ВДВ обнаружили украинское орудие на правом берегу Днепра.
Для его уничтожения в воздух подняли барражирующий боеприпас «Ланцет». Беспилотник-камикадзе незаметно подлетел к цели и поразил ее — зенитная установка была уничтожена.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что офицер ВСУ раскрыл пугающую правду об украинских боевиках.
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