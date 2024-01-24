Средний возраст националистов за последние два года вырос на десять лет.

Новобранцы, которые пополняют состав ВСУ, боятся звуков выстрелов и страдают от одышки. Об этом сообщает польское издание Newsweek Polska.

«Мы видим все больше и больше людей в возрасте 45-47 лет. У них начинается одышка еще до того, как они добираются до линии фронта», — рассказал украинский офицер.

За почти два года боевых действий средний возраст боевиков ВСУ вырос на десять лет и составляет уже 43 года. Многие из них страдают от алкоголизма, а некоторые не хотят стрелять из-за боязни звуков выстрелов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сделали загадочное заявление о поставках для ВСУ.