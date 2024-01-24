Из-за раздувшегося от филлеров лица Надежда Бабкина стала неузнаваема

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 759 0

Знаменитость отказывается стареть, но порой пугает фанатов своим энтузиазмом.

Из-за раздувшегося от филлеров лица Надежда Бабкина стала неузнаваема

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина лишь отдаленно напоминает себя прежнюю после прохождения очередной процедуры в кабинете косметолога. Известно, что певица не раз обращалась к пластическим хирургам, перекраивала лицо и шею, чтобы выглядеть моложе.

После серии вмешательств работа над собой не закончилась. Сейчас исполнительница русской песни регулярно навещает своего косметолога, чтобы поддерживать результат. По слухам, очередной комплекс омолаживающих процедур стоил звезде полмиллиона рублей.

На красоту ничего не жалко. Вот только не все готовы принять новый облик Надежды Бабкиной. И ее последнее фото в соцсети — тому подтверждение. Фанаты просто не узнают своего кумира, из-за отеков на лице, новой мимики, неестественно белых зубов и так далее.

«Так изуродовать — надо постараться!»

«Перекололи ботокс, и щеки раздуло»;

«Это живая или восковая Бабкина?» — пишут пользователи в комментариях.

Пластические операции требуют времени на восстановление зоны воздействия. У одних пациентов отеки проходят за месяцы. Так, после вмешательства трехлетней давности селебрити понадобился целый год на реабилитацию. Тем не менее она довольна своей внешностью и продолжает экспериментировать и пробовать новые средства.

Ранее в интервью 5-tv.ru хирург Ваагн Азизян развеял главные мифы о липосакции.

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