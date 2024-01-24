Все вернется? Хирург развеял главные мифы о липосакции

Хирург Азизян: жир после липосакции может вернуться
Фото: www.globallookpress.com / Helen H. Richardson
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Во что верят многие пациенты клиник?
Одной из самых популярных процедур в пластической хирургии является липосакция. С ее помощью можно подкорректировать объемы и контуры тела.
Пластический хирург Ваагн Азизян в беседе с изданием Газета.ру развеял несколько популярных мифов, в которые, как правило, верят пациенты клиник.
Первый миф: липосакция — это способ похудения
Липосакция не является альтернативным способом похудения вместо правильного питания или физической активности. Она позволяет точечно убрать жировые отложения в определенных участках тела, которые нельзя подкорректировать иначе.
Второй миф: липосакция лечит целлюлит
Липосакция не избавляет от целлюлита. Процедура лишь позволяет изменить внешний вид вашей кожи. Однако ее структура остается неизменной.
Миф третий: липосакцию можно делать в любом возрасте
Липосакцию нельзя делать в любом возрасте. В первую очередь, это все еще хирургическая операция, которая проводится под общей анестезией — всегда необходима консультация специалиста.
Миф четвертый: липосакция оставляет следы
Липосакция не оставляет больших шрамов и следов операции. Сейчас врачи делают небольшие разрезы размером всего несколько миллиметров. Видимые шрамы после врачебного вмешательства — большие исключения.
Миф пятый: жир после операции не возвращается
Жировые отложения могут вернуться через какое-то время. Чтобы избежать этого, необходимо следовать здоровому образу жизни и следить за собственным весом.
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