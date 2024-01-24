Все вернется? Хирург развеял главные мифы о липосакции

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Хирург Азизян: жир после липосакции может вернуться

Все вернется? Хирург развеял главные мифы о липосакции

Фото: www.globallookpress.com / Helen H. Richardson

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Во что верят многие пациенты клиник?

Одной из самых популярных процедур в пластической хирургии является липосакция. С ее помощью можно подкорректировать объемы и контуры тела.

Пластический хирург Ваагн Азизян в беседе с изданием Газета.ру развеял несколько популярных мифов, в которые, как правило, верят пациенты клиник.

Первый миф: липосакция — это способ похудения

Липосакция не является альтернативным способом похудения вместо правильного питания или физической активности. Она позволяет точечно убрать жировые отложения в определенных участках тела, которые нельзя подкорректировать иначе.

Второй миф: липосакция лечит целлюлит

Липосакция не избавляет от целлюлита. Процедура лишь позволяет изменить внешний вид вашей кожи. Однако ее структура остается неизменной.

Миф третий: липосакцию можно делать в любом возрасте

Липосакцию нельзя делать в любом возрасте. В первую очередь, это все еще хирургическая операция, которая проводится под общей анестезией — всегда необходима консультация специалиста.

Миф четвертый: липосакция оставляет следы

Липосакция не оставляет больших шрамов и следов операции. Сейчас врачи делают небольшие разрезы размером всего несколько миллиметров. Видимые шрамы после врачебного вмешательства — большие исключения.

Миф пятый: жир после операции не возвращается

Жировые отложения могут вернуться через какое-то время. Чтобы избежать этого, необходимо следовать здоровому образу жизни и следить за собственным весом.

Придают уверенности: три самые популярные пластические операции среди мужчин

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем Виктория Боня сделала пластику

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
87.92
-0.05 95.83
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
Ни секунды покоя: снежный циклон добрался из Петербурга в Москву
7:11
На Украине сообщили о ликвидации полковника-диверсанта ГУР Олега Бабеля
7:01
«Неудобно»: почему Сергей Безруков не любит похвалу
6:58
Человеку — вред, зверькам — смерть: сколько животных погибает ради одной шубы
6:53
Цена ошибки — жизнь: как поход к стоматологу может обернуться похоронами
6:51
Беспилотники обезвредили в небе над Орловской областью

Сейчас читают

«В этом ферменте и есть большая историческая загадка»: о чем может рассказать непереносимость лактозы?
Эмилия-Мяйсара. Бимба и так далее: в выборе имен для детей родители ударились в экзотику
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса