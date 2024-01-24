Беспилотники обезвредили в небе над Орловской областью

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 94 0

Губернатор Клычков: над Орловской областью обезврежены дроны ВСУ

Беспилотники обезвредили в небе над Орловской областью

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Ситуация находится под контролем.

Очередные БПЛА обезвредили в небе над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны РФ. Сохраняйте спокойствие», — написал он в Telegram-канале.

Правоохранители вместе с представителями экстренных служб отправлены к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах. По предварительной информации, пострадавших нет, ситуация находится под контролем.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчеты ПВО сбили украинский беспилотник над Тульской областью.

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