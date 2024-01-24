Массовый сбой произошел в работе трех мессенджеров

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Пользователи по всей стране жалуются на работу Telegram и WhatsApp*

Массовый сбой произошел в работе трех мессенджеров

Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass

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Проблемы особенно отмечают жители Новосибирской области, Хабаровского края и Москвы.

Пользователи на территории России Telegram, WhatsApp* и Viber зафиксировали сбои в работе мессенджеров. Об этом сообщается на сайте сервиса «Сбой.рф», данные приводятся за последние 24 часа.

Так, утром 24 января пожаловались больше 7,7 тысяч пользователей на работу Telegram. Сбои стали появляться еще накануне. За последние сутки проблемы во основном отмечались в Новосибирской области (37%). По количеству сбоев на втором месте оказался Хабаровский край (18%), на третьем — Москва (10%).

Сбои в работе WhatsApp заметили свыше 8,8 тысяч пользователей. Большое число жалоб поступает из Хабаровского края (26%) и Новосибирской области (25%). На третьем месте оказалась Москва (10%), далее — Приморский край (9%), Санкт-Петербург (7%) и Амурская область (6%).

Есть проблемы и в работе Viber, их отмечают более 1,6 тысяч россиян. Сбои в основном произошли у жителей Хабаровского края (27%) и Новосибирской области (26%). Еще сообщают о некорректной работе мессенджера пользователи из Приморского края (8%), Москвы (7%) и Амурской области (6%).

Ранее 5-tv.ru писал, что на прошлой неделе произошел сбой в работе «ВКонтакте», неполадки наблюдались у части сервисов. Еще возникали проблемы в работе WhatsApp.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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