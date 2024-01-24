Жители Николаева сообщили о колоннах ВСУ, идущих в сторону Херсонской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 99 0

Кроме того, были зафиксированы учения украинских боевиков.

Жители Николаева сообщили о колоннах ВСУ, идущих в сторону Херсонской области

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Жители города Николаев сообщают о большом количестве колонн техники войск Украины, которые направляются в сторону Снигиревского округа Херсонской области. Об этом сообщил депутат региональной думы Юрий Барбашов.

«Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», — приводит ТАСС его слова.

Люди также слышат звуки учений, которые проходят на близлежащих полигонах. Барбашов отметил, что там проводится подготовка новых украинских подразделений и их интенсивное обучение.

Накануне, 23 января, стало известно, что армия и представители властей Украины изымают у жителей Снигиревского округа частную строительную технику. Там активно возводят мосты для облегчения переброски вооружения ВСУ вдоль Днепра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зенитную установку ВСУ уничтожили на правом берегу Днепра.

Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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