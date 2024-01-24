«Нужно помогать»: Минфин о ситуации на ипотечном рынке России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 69 0

Минфин РФ держит на контроле ситуацию с комиссиями банков для застройщиков

«Нужно помогать»: Минфин о ситуации на ипотечном рынке России

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Кредитные организации ввели комиссии для застройщиков. Что этом думают в министерстве финансов?

За развитием рынка льготного ипотечного кредитования сегодня внимательно следят специалисты Минфина РФ. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков, комментирую комиссии банков для застройщиков.

«Мы внимательно следим за тем, как развивается рынок льготного кредитования в целом. Граждане должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия. Исходя из этого будут приниматься соответствующие меры», — указал он.

По слова Чебескова, «нужно помогать тем, кому нужна поддержка», тогда и льготы будут эффективными. При этом в Минфине считают, что массовые льготные программы должны быть трансформированы на более адресный формат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если банк навязывает дополнительные услуги при оформлении кредита.

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