Что делать, если банк навязывает дополнительные услуги при оформлении кредита

Как потребителям защититься от лишних трат?

Во время оформления кредита клиентам достаточно часто навязывают ненужные дополнительные услуги, несмотря на то, что закон о защите прав потребителей запрещает это делать. Как избежать лишних трат и нецелесообразных предложений, рассказали в URA.RU.

Наиболее распространенными навязываемыми услугами становятся:

Подключение к Программе страхования жизни и здоровья без согласия клиента

Навязывание конкретной страховой организации

Заключение «договоров комплексного обслуживания»

Стоит помнить, что потребитель всегда вправе отказаться от подобных услуг, а также он может потребовать возмещения потраченной суммы. Убытки должны быть возвращены кредитной организацией в полной мере.

Чтобы отказаться, необходимо обратиться в банк с письменным заявлением. В том случае, если просьба была проигнорирована, следует пожаловаться в Роспотребнадзор или в профильный надзорный орган. Тогда банку будет предоставлен штраф.

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