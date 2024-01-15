Что делать, если банк навязывает дополнительные услуги при оформлении кредита

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 35 0

При оформлении кредита клиент имеет полное право отказаться от ненужных услуг

Что делать, если банк навязывает дополнительные услуги при оформлении кредита

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Как потребителям защититься от лишних трат?

Во время оформления кредита клиентам достаточно часто навязывают ненужные дополнительные услуги, несмотря на то, что закон о защите прав потребителей запрещает это делать. Как избежать лишних трат и нецелесообразных предложений, рассказали в URA.RU.

Наиболее распространенными навязываемыми услугами становятся:

  • Подключение к Программе страхования жизни и здоровья без согласия клиента
  • Навязывание конкретной страховой организации
  • Заключение «договоров комплексного обслуживания»

Стоит помнить, что потребитель всегда вправе отказаться от подобных услуг, а также он может потребовать возмещения потраченной суммы. Убытки должны быть возвращены кредитной организацией в полной мере.

Чтобы отказаться, необходимо обратиться в банк с письменным заявлением. В том случае, если просьба была проигнорирована, следует пожаловаться в Роспотребнадзор или в профильный надзорный орган. Тогда банку будет предоставлен штраф.

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