Жителей Якутии призвали игнорировать сообщения о выходе на незаконный митинг

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Глава Якутии Николаев призвал игнорировать сообщения о выходе на митинги

Жителей Якутии призвали игнорировать сообщения о выходе на незаконный митинг

Фото: © РИА Новости / Болот Бочкарев

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Местных пытаются спровоцировать на фоне убийства мужчины после конфликта в ночном клубе.

Жителям Якутии следует игнорировать призывы выйти на несогласованный митинг после убийства мужчины в ночном клубе. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале.

«Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются. Цель у провокаторов, в том числе сидящих за границей, одна — разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас», — написал он.

По данным регионального управления МВД, конфликт произошел на бытовой почве между мужчинами 18 и 23 лет в ночном клубе. На следующий день тот, что постарше установил место жительства юноши. Он позвал знакомых и вместе с ними поехал домой к парню. Во время конфликта троим участникам конфликта были нанесены обоюдные ножевые ранения. Среди них был 26-летний мужчина, он позднее скончался в медучреждении.

Правоохранители задержали 22 января подозреваемого и других других участников конфликта. Полиция тоже призывает якутян не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях. Сейчас ведется следствия по факту случившегося. Николаев держит ход расследования на личном контроле.

Ранее 5-tv.ru писал о несанкционированной акцией перед зданием Баймакского районного суда, который приговорил Фаиля Алчинова* к четырем годам лишения свободы за возбуждение ненависти по национальному признаку. В результате стали появляться сообщения, что в башкирском городе Баймак произошли массовые беспорядки. Однако в Кремле не согласились с этим. Между тем правоохранителями было возбуждено уголовное дело по двум статьям.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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