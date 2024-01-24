Цены на китайские авто в России выросли на 11%

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Сколько, в среднем, сейчас придется заплатить за новенькую модель из Поднебесной?

Цены на китайские авто в России выросли на 11%

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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Стоимость продукции китайского автопрома в России выросла на 11% за 2023 год. Об этом пишет сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу автомобильного сервиса «Дром».

Авторы сообщают, что средняя цена на китайские модели машин достигла отметки в 3,3 миллиона рублей. По сравнению с 2022 годом, ценник вырос на 11%.

Было зафиксировано, что цены на новые автомобили Changan выросли на 8%, на Exeed и Omoda — на 2%, а вот Geely подорожали на 16%, Chery же — на 15%. Снизилась стоимость только на машины марки Haval — на 2%.

Отмечается также, что подорожали не только китайские авто. Ценник других машин, продающихся в России, вырос на 19%.

Ранее 5-tv.ru писал, что АвтоВАЗ начнет выпускать машины под новым брендом на заводе в Санкт-Петербурге. Глава компании Максим Соколов подтвердил, что товарный знак будет в виде буквы X. Старт продаж уже запланирован на весну 2024 года.

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