«Линейка будет расширяться»: АвтоВАЗ о планах по производству новых машин

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Евгения Романова
Евгения Романова 1 599 0

Глава АвтоВАЗа Соколов: продажи авто под новым брендом стартуют в марте

«Линейка будет расширяться»: АвтоВАЗ о планах по производству новых машин

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Ожидается, что автомобили под новым брендом станут самостоятельной продукцией петербургского завода.

АвтоВАЗ начнет выпускать машины под новым брендом на заводе в Санкт-Петербурге, продажи начнутся уже в марте 2024 года. Об этом заявил глава компании Максим Соколов в эфире федерального телеканала.

«Мы уже сказали, что линейка нашей продукции будет расширяться. В том числе, за счет партнерских лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге», — сказал он.

Этот завод зарегистрировал новый бренд. Новые автомобили будут продаваться в дилерских центрах Lada. Однако они все равно являются самостоятельной продукцией петербургского завода. Кроме того, Соколов подтвердил товарный знак в виде буквы X.

Накануне сообщалось, что АвтоВАЗ подал заявки на регистрацию нового товарного знака, похожего на букву X. Вероятно, он будет использоваться на автомобилях, производящихся на заводе в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura. Глава ведомства Антон Силуанов рассказал, когда чиновники получат машины.

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