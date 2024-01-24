В собственном соку: как изменится рынок подержанных премиальных авто

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Продажи люксовых машин с пробегом выросли в России на 16%

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dasril Roszandi; 5-tv.ru

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Продажи люксовых машин с пробегом выросли в России на 16%.

В России вырос спрос на премиальные автомобили с пробегом. Как пишут «Известия», в прошлом году продажи увеличились на 16%.

Причина — налаженный параллельный импорт знакомых брендов. Машины продают в современной комплектации и хорошем состоянии.

Наиболее популярной премиум-моделью на вторичном рынке оказался трехлетний кроссовер BMW X5. За него просят почти девять миллионов рублей.

Вторым стал подержанный японский Lexus RX по цене около семи миллионов. Бронза у седана BMW пятой серии — стоит он пять миллионов рублей.

Замыкают пятерку самых продаваемых люксовых автомобилей с пробегом большой кроссовер BMW X7 за 12 миллионов 700 тысяч рублей и Mercedes-Benz E-класса стоимостью почти пять миллионов.

Вместе с тем, автоэксперты говорят — всплеск продаж временный. Уже через три года нишу традиционных европейских, японских и американских премиум-марок могут полностью заполнить китайские бренды.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин оценил рост цен на российские авто.

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