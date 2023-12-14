«Это много»: Путин оценил рост цен на российские авто

Что может привести к снижению стоимости? Президент ответил.

Рост цен на продукцию российского автопрома на 40% — это много. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время «Итогов года».

Президент рассказал, что после ухода ряда иностранных производителей из России появилось много вопросов, в том числе коснулись они развития собственного производства авто. Однако сейчас эта отрасль уже успешно развивается.

Путин отметил, что в России справляются с выпуском автомобилей. По его словам, наращивание производства позволит в будущем снизить цены на продукцию.

«Но „АвтоВАЗ“, надо сказать, с количеством справляется, но чем больше будет, тем меньше будет цена. И определенные издержки все-таки связаны с тем, что производитель добывает импортные компоненты, но уже по другой цене, и это ведет к подорожанию. Плюс к этому еще небольшое количество, а чем больше, тем дешевле. Вот „АвтоВАЗ“ идет по этому пути», — отметил Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Ранее 5-tv.ru писал, что «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год.