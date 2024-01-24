Год комфорта и удобства: названы модные антитренды 2024-го, которые удивят

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 29 0

Стилист Куликова: в 2024 году синтетика станет модным антитрендом

Год комфорта и удобства: названы модные антитренды 2024-го, которые удивят

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На что обратят внимание ведущие мировые дизайнеры в новом сезоне?

Каждый год мир моды диктует, что носить в новом сезоне. А еще существуют так называемые антитренды, которые настоящие модники ни в коем случае себе не позволят.

Стилист-имиджмейкер Мария Куликова в беседе с изданием Газета.ру рассказала о модных антитрендах 2024 года. По словам специалиста, главным антитрендом текущего года является одежда из синтетических материалов.

«Советую склоняться к выбору натуральных материалов, таких как хлопок, лен, шелк, шерсть. Дизайнеры будут использовать их для создания одежды, обуви и аксессуаров», — говорит стилист.

Кроме того, в будущем сезоне в моду войдет одежда без сложных принтов и деталей, зато она будет многофункциональная и лаконичная. Потеряют актуальность тяжеловесные пуховики в пол, равно как и слишком пестрые образы.

Популярны будут бежевый, серый, коричневый и зеленый цвета. Вообще, 2024-й в мире моды станет годом комфорта и удобства.

«Одежда будет создаваться с учетом потребностей потребителей и будет сочетать в себе стиль и практичность», — резюмирует Куликова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ковры на стенах и обои в цветочек вошли в тренд 2024-го.

-2° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.28
0.36 96.17
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:03
МИД разорвал соглашение с Финляндией о приграничном партнерстве
21:47
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении дронов ВСУ в небе Брянской области
21:36
«Нас кинули»: погибшие в Ил-76 пленные ВСУ еще при жизни поняли сущность Украины
21:21
«Увозили на скорой»: что произошло с фигуристкой Симоновой после сильного падения на лед
21:13
«Героическая неделя» стартовала на стенде Петербурга на выставке «Россия»
20:59
Станет альфонсом: что ни в коем случае нельзя дарить мужчине на 23 февраля

Сейчас читают

Европа нарвалась не на тот спрос: в ЕС стали потреблять больше газа, но не те
Раскрыта подноготная седьмого брака Алибасова с молодой помощницей
Перекись водорода и другие средства: как избавиться от плесени в доме
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса