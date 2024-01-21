Винтаж снова в моде: как ковры на стенах и обои в цветочек вошли в тренд 2024-го

Те, кого заботит, чтобы было «дорого-богато», задумайтесь, многие предметы со значком «сделано в СССР» перешагнули возрастную планку в 50 лет.

«Винтаж» снова в моде. Искусственный интеллект, который проанализировал соцсети, пришел к выводу — растет количество запросов на «дедушкин» стиль, это если говорить про мужскую одежду, или «бабушкин», если говорить про женскую, соответственно.

Модным становится то, что носили в 1970-е с поправкой на легкую эклектику. Уютные свитера и пуловеры пастельных тонов, широкие брюки, мягкая обувь. Главное требование — материал должен быть качественным, что называется «на века».

Наши предки подходили к этому с позиции экономии, чтобы дольше носилось. Но сейчас «ответственное потребление» продиктовано заботой о природе — рациональное использование ресурсов, отказ от «быстрой моды» с ее калейдоскопом коллекций. Это не только у нас — это международные тренды.

Причем мода на хорошо забытое старое вышла из гардероба в комнаты, сейчас и в дизайне интерьеров все чаще отказываются от «евроремонтов» в пользу обоев в цветочек и даже ковров. А мебель? Массив! А не какой-нибудь шпон!

Те, кого заботит, чтобы было «дорого-богато» задумайтесь, многие предметы со значком «сделано в СССР» перешагнули возрастную планку в 50 лет. А значит это по закону — антиквариат. Так что, разбирая завалы на даче приглядитесь внимательнее к вещам, вполне возможно вы держите в руках настоящий раритет. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров увидел, как из хлама можно сделать приличный бизнес-проект.

В коллекции Милы Бахтиной сотни и сотни уникальных экспонатов советского времени. Вместе с мужем в Екатеринбурге девушка открыла самый масштабный магазин-музей на Урале. Скупает артефакты из прошлого по всей стране.

Эта картина досталась Миле за бесценок. Владельцы избавлялись от хлама и не подозревали сколько она может стоить. Вместе с трендом на все советское семейный бизнес пошел в гору. Клиенты не жалеют денег на ностальгию и советский шик.

Старая, потертая советская мебель — теперь не летит на свалку, а обретает вторую жизнь. Три часа работы и комод советской эпохи — как новенький. После реставрации он еще долго прослужит.

Отреставрировать старую мебель примерно в два три раза дешевле чем покупать современную. Советская мода тоже снова актуальна. Сейчас в интернете активно продают вещи тех времен. Но они не всегда уступают в цене одежде из современных бутиков.

Советские принты и ткани были популярны в Поднебесной еще со времен СССР. С годами интерес только усилился. Одна из самых популярных вещей родом из прошлого — пестрый ковер на стене. Фон, который объединяет тысячи и тысячи семейных фотографий и поколений. Кто-бы мог подумать, что он снова вернется в нашу жизнь?

Фотографии на фоне ковра советских времен — главный тренд этой зимы у российских модниц. Наталья Петухова даже превратила старую бабушкину квартиру в одну большую локацию для съемок.

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