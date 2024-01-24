Актрису Валентину Талызину не выписывают из больницы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 35 0

У знаменитой артистки коронавирусная инфекция.

Актрису Валентину Талызину не выписывают из больницы

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Народную артистку РСФСР Валентину Талызину не выписывают из московской больницы, она лежит с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

У нее нет пневмонии, только бронхит. К счастью, анализы пришли с положительной динамикой, состояние стабильно.

В начале кинокарьеры Валентине Талызиной доставались только эпизоды — она играла соседок, работниц, а также мам и бабушек, несмотря на молодой возраст. Всесоюзное обожание она обрела после того, как сыграла главную героиню в комедии Рязанова — «Зигзаг удачи».

Она появилась и в последующих картинах этого режиссера, благодаря чему и закрепила свой успех. Чаще всего зрителям вспоминается ее роль из кинокартины «Ирония судьбы, или с легким паром».

Валентина Талызина попала в больницу в свой день рождения, как ранее сообщал 5-tv.ru. Несколько дней назад она отпраздновала свое 89-летие.

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Актрису Валентину Талызину не выписывают из больницы

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