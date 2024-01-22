Актриса Валентина Талызина проводит день рождения в больнице. Сегодня народной артистке РСФСР исполняется 89 лет. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По нашим данным, у нее проблемы с легкими. После обследования пришел положительный результат на коронавирус. Сейчас актрисе оказывается помощь врачей.