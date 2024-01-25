Конкурс «Мисс Япония» выиграла уроженка Украины

Титул «Мисс Япония» выиграла 26-летняя Каролина Сиино. Примечательно, что корни у девушки украинские.

Она переехала в Японию в возрасте пяти лет и выросла в городе Нагоя, пишет издание News оn Japan. После победы в конкурсе красавица дала интервью, где поблагодарила свою семью и в особенности маму.

Любимая мама привезла ее в Японию и сделала настоящей японкой. Рост Каролины составляет 172 сантиметра.

Хобби — йога, ходьба и альпинизм. Модельная ходьба и позирование являются особенными навыками девушки, которые поразили судей.

Каролина Сиино. Фото: Instagram* / karolina0824

Однако не все японцы признали победу справедливой. Так как девушка с малых лет живет в Японии, она превратилась в настоящую местную жительницу.

Каролина говорит по-японски и живет так же. Она всегда стремилась стать похожей на представителей японского народа и создать общество, в котором людей не судят по их внешности — это и привело ее к участию в конкурсе.

«Несмотря на то, что я живу как японка, я столкнулась со многими проблемами из-за расовых барьеров. Я преисполнена благодарности за то, что меня признали японкой в этом конкурсе», — высказалась победительница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что офицер ВВС США выиграла конкурс «Мисс Америка — 2024».

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