Конкурс «Мисс Япония» выиграла уроженка Украины

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 77 0

Решение судей вызвало негодование у японцев.

Конкурс «Мисс Япония» выиграла уроженка Украины

Фото: © РИА Новости / JIJI PRESS

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Титул «Мисс Япония» выиграла 26-летняя Каролина Сиино. Примечательно, что корни у девушки украинские.

Она переехала в Японию в возрасте пяти лет и выросла в городе Нагоя, пишет издание News оn Japan. После победы в конкурсе красавица дала интервью, где поблагодарила свою семью и в особенности маму.

Любимая мама привезла ее в Японию и сделала настоящей японкой. Рост Каролины составляет 172 сантиметра.

Хобби — йога, ходьба и альпинизм. Модельная ходьба и позирование являются особенными навыками девушки, которые поразили судей.

Каролина Сиино.Каролина Сиино. Фото: Instagram* / karolina0824

Однако не все японцы признали победу справедливой. Так как девушка с малых лет живет в Японии, она превратилась в настоящую местную жительницу.

Каролина говорит по-японски и живет так же. Она всегда стремилась стать похожей на представителей японского народа и создать общество, в котором людей не судят по их внешности — это и привело ее к участию в конкурсе.

«Несмотря на то, что я живу как японка, я столкнулась со многими проблемами из-за расовых барьеров. Я преисполнена благодарности за то, что меня признали японкой в этом конкурсе», — высказалась победительница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что офицер ВВС США выиграла конкурс «Мисс Америка — 2024».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.28
0.36 96.17
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:43
«Я дал поручение»: Зеленский впервые высказался о крушении Ил-76
1:29
Мечты о Лиге чемпионов: куда Мбаппе хочет перейти летом 2024 года
1:12
На нефтебазе в Туапсе произошел пожар
1:02
На Украине сообщили о серии взрывов в Одессе
0:55
«Искренне служил культуре»: умер народный артист России Евгений Бикташев
0:40
Удавка затянулась: опасения Зеленского начинают сбываться

Сейчас читают

Европа нарвалась не на тот спрос: в ЕС стали потреблять больше газа, но не те
Раскрыта подноготная седьмого брака Алибасова с молодой помощницей
Мошенница или невинная овечка? Что во внешности Блиновской давно намекало на тюремный срок
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса