Все ради ВСУ: вскрылся план Британии по закупке ракет у Германии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 24 0

Handelsblatt: Британия хочет купить Taurus у ФРГ для отправки Storm Shadow ВСУ

Все ради ВСУ: вскрылся план Британии по закупке ракет у Германии

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Arnulf Hettrich

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Тема:
Спецоперация

Предложение было сделано британской стороной несколько недель назад.

Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus для возможности поставить Украине большее количество ракет Storm Shadow. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt.

«Идея заключается в том, чтобы федеральное правительство экспортировало крылатые ракеты Taurus в Великобританию. Это дало бы правительству в Лондоне свободу действий для поставок Украине дополнительных крылатых ракет другой модели — Storm Shadow», — говорится в материале.

По информации источников, Лондон выдвинул инициативу Берлину несколько недель назад. Сейчас руководство Германии ее рассматривает. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чехия призвала Украину смотреть на конфликт реалистично.

Тема:
Спецоперация
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