Все ради ВСУ: вскрылся план Британии по закупке ракет у Германии
Handelsblatt: Британия хочет купить Taurus у ФРГ для отправки Storm Shadow ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Arnulf Hettrich
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Предложение было сделано британской стороной несколько недель назад.
Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus для возможности поставить Украине большее количество ракет Storm Shadow. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt.
«Идея заключается в том, чтобы федеральное правительство экспортировало крылатые ракеты Taurus в Великобританию. Это дало бы правительству в Лондоне свободу действий для поставок Украине дополнительных крылатых ракет другой модели — Storm Shadow», — говорится в материале.
По информации источников, Лондон выдвинул инициативу Берлину несколько недель назад. Сейчас руководство Германии ее рассматривает.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Чехия призвала Украину смотреть на конфликт реалистично.
- 25 янв
- «Наслаждайтесь ответами»: Захарова заткнула журналистку BBC на пресс-конференции Лаврова
- 25 янв
- Разбор трагедии по минутам: как ВСУ сбили Ил-76 с пленными в Белгородской области
- 25 янв
- «Я дал поручение»: Зеленский впервые высказался о крушении Ил-76
- 25 янв
- Удавка затянулась: опасения Зеленского начинают сбываться
- 24 янв
- Что происходит? Зеленский резко изменил график после крушения Ил-76
- 24 янв
- Раскрыты имена украинских военнопленных с борта разбившегося Ил-76
- 24 янв
- «Нас кинули»: погибшие в Ил-76 пленные ВСУ еще при жизни поняли сущность Украины
- 24 янв
- Зачистка от ВСУ: российские бойцы сдвигают линию фронта от Артемовска
- 24 янв
- Лавров: Россия запросила срочное заседание СБ ООН по крушению самолета Ил-76
- 24 янв
- Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении ЗРК SAMP-T на Украине
Читайте также
86%
0.36 96.17
0.34
Нашли ошибку?