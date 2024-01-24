Киевский режим находится в непростой ситуации, считают чешские власти.

Украина не сможет вернуть утраченные территории в обозримом будущем. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит портал aktualne.cz.

Чешский президент указал на то, что Украина сегодня находится не в том состоянии, чтобы суметь вытеснить Россию с территорий. В связи с этим он призвал киевский режим реально оценивать ситуацию, ведь российская армия — непростой противник.

«Мы должны смотреть на это реалистично, а не слишком оптимистично, в розовых очках, как это часто случалось до сих пор», — сказал Павел.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам вице-спикера парламента Словакия Любоша Блага, страна оказывает сильную помощь Украине, однако это ведет лишь к негативным последствиям.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.