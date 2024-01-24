«В розовых очках»: Чехия призвала Украину смотреть на конфликт реалистично

Президент Чехии: Украина не вернет утраченные территории в обозримом будущем
Фото: Reuters / STRINGER
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Киевский режим находится в непростой ситуации, считают чешские власти.
Украина не сможет вернуть утраченные территории в обозримом будущем. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит портал aktualne.cz.
Чешский президент указал на то, что Украина сегодня находится не в том состоянии, чтобы суметь вытеснить Россию с территорий. В связи с этим он призвал киевский режим реально оценивать ситуацию, ведь российская армия — непростой противник.
«Мы должны смотреть на это реалистично, а не слишком оптимистично, в розовых очках, как это часто случалось до сих пор», — сказал Павел.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам вице-спикера парламента Словакия Любоша Блага, страна оказывает сильную помощь Украине, однако это ведет лишь к негативным последствиям.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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