«Двух мутаций достаточно»: откуда человечество настигнет «болезнь X»

В истории человечества было множество пандемий. И коронавирус в этой цепочке будет явно не последним.

Все чаще в прессе появляются публикации о «болезни X», о которой предупредили в Всемирной организации здравоохранения. Подробно о ней рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре МИЦ «Известия» на пресс-конференции на тему: «Тридемия и болезнь X: как защитить здоровье россиян?».

«Болезни X» нет. Это условное обозначение. Термин появился несколько лет назад и означает то, чего мы можем ожидать», — пояснил эксперт.

Альтштейн отметил, что науке и медицине в ближайшее время стоит обратить пристальное внимание на возбудители, которые уже известны.

«Вряд ли это будет какой-то неизвестный возбудитель, скорее всего, он будет „родственником“ одного из тех, с которыми мы уже сталкивались», — рассказал вирусолог.

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У человечества длинная история и в ней было достаточно пандемий. Однако столкновение с коронавирусом в 2020-м стало «неожиданностью» для человечества, потому что считалось, что он не вызывал пандемий. Альтштейн поделился предположением о том, что существует четыре малопатогенных вируса, вероятно, оставшихся от старых пандемий. И «вестники прошлого» при должном изучении могут многое рассказать о будущих пандемиях.

«Мы можем ожидать нового удара от коронавируса. Причем не SARS-CoV-2, который сейчас вызывает пандемию. Он уже — вчерашний день. Он, конечно, может вызвать какие-то варианты, но вряд ли это будет что-то такое серьезное», — отметил ученый.

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Альтштейн отметил, что мир в целом уже готов к новым штаммам COVID-19, имеет коллективный иммунитет. Но это семейство вирусов довольно большое, и в нем есть представители, о которых ученые не имеют достаточно четких знаний.

«Другие группы вирусов, которые могут претендовать на роль „болезнь X“ — это, конечно, вирусы группы гриппа. Пандемию они могут дать, но вряд ли это будет что-то такое серьезное, так же как в 2009-м была пандемия так называемого „свиного гриппа“. Но существуют родственные вирусы в природе, это в первую очередь — вирусы гриппа птиц. Это огромное разнообразие вирусов гриппа типа „А“, который является самым угрожающим для человека», — рассказал эпидемиолог.

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Он поведал, что возникшая в начале XX века «чума птиц"была идентифицирована как вирусная болезнь. И человечество уже знает несколько похожих болезней, что могут вызвать тяжелые заболевания у птиц.

«Смертность может достигать чуть ли не до 100%. Если такой перейдет на человека, с такими свойствами, он может оказаться очень патогенным. Мы следим за этой группой вирусов, надо видеть, каков возможный переход их в вирусы, которые способны поразить человека. Подчитано, что двух мутаций, возможно, достаточно, чтобы вирус перешел на человека», — дал мрачный прогноз

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о новом летальном вирусе из Китая.