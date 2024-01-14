«Смертельная триада»: что известно о новой губительной «болезни X»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 5 778 0

Инфекционист Викулов: X-синдром не передается от человека к человеку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; Instagram* / dr_vikulov; 5-tv.ru

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Загадочная болезнь сочетает в себе признаки сразу трех тяжелых заболеваний. Есть ли шанс на спасение?

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) планируется обсуждение так называемой «болезни X», по уровню угрозы якобы превосходящей COVID. Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с 5-tv.ru пояснил, о какой болезни может идти речь, и действительно ли человечеству пора опасаться новой пандемии.

«Болезнь „X“ — это X-метаболический синдром. Смертельная триада, которая никакого отношения к инфекции не имеет», — сообщил эксперт.

По словам Викулова, данная болезнь не передается от человека к человеку, она может только приобретаться. Синдром-X сочетает в себе ожирение, артериальную гипертензию и нарушение углеводного обмена вплоть до сахарного диабета.

Случаи заболевания данным недугом растут по всему миру среди самых разных групп населения, в том числе детей, заметил эпидемиолог. По его словам, данное заболевание не является инфекционным, однако по нему есть устрашающий прогноз.

«Оно будет нарастать, потому что число людей с ожирением увеличивается, как и с сахарным диабетом», — прокомментировал собеседник.

В заключение Викулов добавил, что предпосылками возникновения X-синдрома у человека являются избыточный вес и повышение уровня глюкозы. Если такие симптомы появляются, то обращаться стоит к кардиологам и эндокринологам — именно они ведут таких больных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серотониновый синдром назвали предвестником смерти человека. И вот почему.

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